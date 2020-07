Lockdown में तीन महीने से भूखों के लिए मसीहा बना रहा यह शख्स, अब corona ने ली जान

नई दिल्ली। पूरे देश में कोरना वायरस ( coronavirus in India ) काफी तेजी से फैलता जा रहा है। इस महामारी ( COVID-19 in India ) को रोकने के लिए और उसकी चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है। इसके बावजूद 28 से 30 हजार कोरोना ( corona cases ) के नये केस हर दिन आ रहे हैं। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( coronavirus in Delhi ) में इस महामारी को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी है। COVID-19 के कारण मार्च से लॉकडाउन ( Lockdown ) जारी है। लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा कठिनाई प्रवासी मजदूरों ( Migrant Labourers ) को हुई। कई लोग इन प्रवासियों की मदद के लिए सामने आए और दिन-रात सड़कों पर उतकर उनकी मदद कर रहे थे। दिल्ली में भी अरुण सिंह ( Arun Singh ) नामक एक ऐसे शख्स थे, जो पिछले तीन महीनों से लगातार सड़कों पर उतर कर प्रवासी मजदूरों को खाना का पैकेट बांटते थे, लेकिन अब कोरोना से उनकी मौत हो गई है।

सिविल डिफेंस वॉलंटियर की corona से मौत

जानकारी के मुताबिक, दिल्‍ली ( COVID-19 in Delhi ) के सिविल डिफेंस वॉलंटियर ( Corona Volunteer ) अरुण सिंह की कोरोना से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने वह प्रवासी मजदूरों ( Migrant Labourers ) के लिए रोजाना सड़कों पर निकलते थे और उन्‍हें खाने के पैकेट ( Food Packet ) देते थे। रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत जुलाई में अरुण सिंह को अपने अंदर कोरोना का लक्षण दिखा था। उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव ( corona positive ) आई। बताया जा रहा है कि चार जुलाई को वह हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। वहीं, सोमवार को उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अरुण सिंह के घर में उनकी पत्नी, बेटा और एक बेटी हैं।

कई लोगों के लिए बड़ा झटका

अरुण सिंह के निधन ( Corona Volunteer Death ) पर द्वारका के सब डिविजनल मजिस्‍ट्रेट चंद्र शेखर ( Chandra Shekhar ) ने कहा कि उनके लिए यह निजी क्षति है। उन्होंने कहा कि अरुण सिंह सबसे आगे बढ़कर काम करते थे और हमेशा अपना सौ प्रतिशत देते थे। यहां आपको बता दें कि दिल्‍ली में सरकार ( Delhi Government ) के साथ मिलकर तकरीबन 13, 000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर काम करते हैं। सभी वॉलिंटयर को हर महीने 18 हजार रुपए मिलते थे। वहीं, अरुण सिंह के भाई एमएल सिंह का कहना है कि वह परिवार में अकेले कमाने वाले थे और अब उनके बच्चों और पत्नी का क्या होगा? वहीं, उनके निधन से उन लोगों को भी झटका लगा है, जिनकी मदद के लिए उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की।