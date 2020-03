लाखों लोगों को चपेट में ले चुका Coronavirus क्या गर्मी में होगा खत्म ? WHO की रिसर्च में सामने आई सच्चाई

- हाल ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) के विशेषज्ञों ने इन सभी सवालों का जवाब एक रिसर्च के बाद बताया है

नई दिल्ली।

महामारी कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से दुनिया में अब तक 6 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। करीब डेढ़ लाख से ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुके है। दुनियाभर के बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना वायरस की वैक्सीन ( Coronavirus Vaccine ) खोजने में जुटे हुए है। लेकिन, अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी है, जो कोरोना वायरस ( COVID-19 ) को खत्म कर सके। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि गर्मी आने पर ही कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो होगा। लेकिन, क्या वाकई में गर्मी आने पर कोरोना वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा ? क्या कोरोना के प्रकोप को खत्म करने के लिए गर्मी आने तक का इंतजार करना पड़ेगा ? हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने इन सभी सवालों का जवाब एक रिसर्च के बाद बताया है।

क्या गर्मी में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस ?

डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना वायरस एक संक्रमित इंसान के संपर्क में आने से फैलता है। हल्की बुखार, खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। इस वायरस का प्रकोप सर्दी में ज्यादा होता है। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों को मानना है कि अप्रैल और मई के ताप में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO on COVID-19 ) के विशेषज्ञों ने एक ताजा रिसर्च में इन सभी बातों को नकारा हैं। WHO का कहना है कि यह वायरस गर्मी और शुष्क मौसम में भी फैल सकता है। हालांकि, इसका प्रभाव सर्दियों के मुकाबले कम होगा। रिसर्च में दावा किया गया है कि इस वायरस को रोकने की इंसान में प्राकृतिक प्रतिरोधी क्षमता कम होती है।

भीड़ में जाने से बचे

विशेषज्ञों का कहना है कि इस कोरोना वायरस को मौसम से नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसे में लोगों को खुद सतर्कता बरतनी चाहिए। हर एक व्यक्ति खुद सावधानी बरते और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से खुद को बचना चाहिए।पुणे में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ( NIV ) ने इस वायरस पर शोध किया और इस वायरस को आइसोलेट किया है। जापान, थाईलैंड और अमेरिका जैसे अन्य देश भी ऐसा ही काम कर रहे है।

वायरस को आइसोलेट करने की प्रक्रिया

आइसोलेट करने की प्रक्रिया में वायरस से संक्रमित मरजी के नमूने लिए जाते है और टिश्यू कल्चर में रखा जाता है। इसके बाद लैब में इसके बढऩे या घटने पर नजर रखी जाती है ।

ICMR ने बढ़ाई लैब्स की संख्या

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने कोरोना वायरस बढ़ते मामलों को देखते हुए लैब्स की संख्या 51 से 63 कर दी है। पहले सरकार को सेकेंडरी टेस्ट की पुष्टि केवल पुणे के एनआईवी में ही हो सकती थी । अब यह सुविधाएं देश के अन्य 31 लैब्स में भी हो सकेगी। आईसीएमआर के विशेषज्ञों की माने तो फि़लहाल भारत में संक्रमण को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं।