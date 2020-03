Coronavirus: भारत में क्यों बढ़ रहे हैं COVID-19 के पॉजिटिव केस

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार से पूरे देश में 21 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। पिछले करीब एक माह से सरकार द्वारा उठाए जा रहे तमाम कदमों के बीच देश में रोजाना कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि क्यों देश में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है।

इसे लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने सोमवार को इस वायरस के फैलने के विभिन्न परिदृश्यों को रेखांकित करते हुए अपने गणितीय मॉडलिंग को सार्वजनिक किया। भारत द्वारा लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाने से पहले ICMR की यह इन-हाउस मॉडलिंग पिछले महीने की गई थी। इसमें चीन से वायरस आने पर विचार किया गया, क्योंकि उस वक्त यूरोप या पश्चिम एशिया इससे त्रस्त नहीं थे, हालांकि अब इन देशों में भी वायरस अपने पैर पसार चुका है।

We have done 16 to 17 thousand tests already and India has capacity to perform 50 to 70 thousand tests a week;



There are 111 government labs and more private labs are also being enabled who further have many collection centers: Balram Bhargava, DG, ICMR on #Covid_19india pic.twitter.com/hGXFpIvEoj