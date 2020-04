जानें, क्या देश में कोरोना वायरस को रोकेगा भीलवाड़ा फॉर्मूला ?

नई दिल्ली।

देशभर में लॉकडाउन ( Lockdown ) के बावजूद कोरोना ( Coronavirus outbreak ) संक्रमित मरीजों की संख्या पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। अब तक 4700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस महामारी ( COVID-19 India ) से अब तक 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं। देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ( Coronavirus in Maharashtra ) में हालात खराब हैं। यहां कुल 868 केस सामने आ चुके हैं। इस महामारी को रोकने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें हर जतन अपना रही है, लेकिन आंकड़ा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अब सरकार भीलवाड़ा फॉर्मूला ( Bhilwara formula ) अपनाने की तैयारी में हैं।

देश के लिए रोल मॉडल बना भीलवाड़ा ( Bhilwara Role Model for India )

राजस्थान का भीलवाड़ा जिला जो पिछले महीने कोरोना ( Coronavirus in Bhilwara ) का हॉटस्पॉट बना हुआ था, अब पूरे देश में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए नजीर साबित हो सकता है। भीलवाड़ा में पहला मामला 20 मार्च का सामने आया था। उसके बाद संख्या 27 तक पहुंच गई। लेकिन, उसके बाद गहलोत सरकार और स्थानीय प्रशासन की जुगलबंदी से कोरोना के आंकड़ों को 27 पर ही रोक दिया गया।

Coronavirus: भारत में दूसरे और तीसरे स्टेज के बीच कोरोना, सरकार कर रही यह तैयारी

केंद्र ने भी इसकी तारीफ की है। केन्द्र सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने कहा, देश के 223 जिलों में कोरोना coronavirus rus ) फैल चुका है। सभी जिलों को भीलवाड़ा से सीख लेनी चाहिए। बता दें कि भीलवाड़ा देश का पहला शहर है जहां 14 के कर्फ्यू के बावजूद भी 3 से 13 अप्रैल तक महाकर्फ्यू लगाया गया।

Out of 26 positive cases in the Dist, 8 people have recovered.I appeal to all stay indoors for next 10 days Police to take strict action against those who venture out during lockdown. Daily wage labourers to be given cooked food at their houses: Bhilwara Dist Collector,Rajasthan pic.twitter.com/yhe1CUNUiN