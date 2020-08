COVID-19: 24 घंटों में देश में हर घंटे हुईं 41 मौतें, देश में 25,26,192 हुए मामले

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि देश में अब तक कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) के 25,26,192 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( Union Ministry of Health and Family Welfare ) ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में 24 घंटे के भीतर कोरोना संक्रमण ( Coronavirus Infection ) के 65,002 केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कोरोना की वजह से हर घंटे 41 लोगों की मौत ( Corona death ) हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब 49,036 लोग घातक कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण फैलने के साथ ही कोरोना रिकवरी रेट ( Corona Recovery Rate ) में इजाफा देखने को मिला है। फलस्वरूप देश में कोरोना के 71.61 प्रतिशत मरीज ठीक हो चुके हैं।

कोरोना वायरस के 18,08,936 मरीज ठीक

वहीं, 25,26,192 मामलों के साथ दुनिया भर के कोरोना प्रभावित देशों में भारत तीसरे पायदान पर बना हुआ है। मौजूदा समय की बात करें तो देश में अब तक कुल केसों में से कोरोना वायरस के 18,08,936 मरीज ठीक होकर अपने—अपने घरों को लौट चुके हैं। देश में फिलहाल कोरोना वायरस के 6,68,220 सक्रिय मामले हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना प्रभावित राज्यों की सूची में महारास्ट्र लगातार पहले नंबर पर बना हुआ है। राज्य में कोरोना के कुल 1,51,865 सक्रिय मामले हैं। हालांकि राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी अच्छी—खासी है। यहां 4,01,442 लोगों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस बीच 19,427 लोगों की कोरोना की वह से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस समयावधि में 364 लोग मौत का शिकार हुए हैं।

करीब 3 करोड़ लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट

सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों की बात करें कर्नाटक में, 79,209 एक्टिव केस हैं। जबकि 1,28,182 लोग ठीक हो चुके हैं। यहां कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 3,717 है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 89,907 सक्रिय मामले हैं और अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या 1,80,703 है। यहां कोविड—19 के कारण 2,475 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के कुल 11,366 एक्टिव केस हैं। यहां कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1,35,108 है। प्रदेश में अब तक 4,178 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की एक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को 8,68,679 सैंपलों का कोरोना टेस्ट किया गया। देश में अब तक कुल 2,85,63,095 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है।