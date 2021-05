असम में कोरोना वायरस का कहर जारी, 5 जून तक के लिए बढ़ाया गया कर्फ्यू

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण ( Coronavirus in india ) का दौर जारी है। हालांकि कुछ राज्यों में जरूर कोरोना का प्रकोप कम होता नजर आ रहा है। हालांकि राज्य सरकारें अभी भी कोई जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं और लॉकडाउन ( Lockdown ) की समय सीमा को बढ़ा रही हैं। इस क्रम में असम सरकार ( Assam government ) ने एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू को 5 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इससे पहले इसकी समयसीमा 31 मई तय की गई थी, लेकिन कोरोना का संक्रमण रेट बढऩे की वजह से राज्य सरकार को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

कोरोना के कहर से नहीं बच पाया रामदेव की कंपनी का यह अफसर, पंतजलि ने एलोपैथी पर दिया यह बयान

Assam govt extends curfew in urban areas till June 5. As per fresh guidelines, all shops, commercial establishments and govt & private offices will shut down by 1 pm on all days. pic.twitter.com/XbFYrqAHmu