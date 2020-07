अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 31 जुलाई तक सभी Flights रहेंगी रद्द

नई दिल्ली।

देशभर में कोरोना ( coronavirus ) का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। इसी बीच अब केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों ( International Flights ) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक 31 जुलाई तक ( Ban on International Flights ) बढ़ा दी गई है। बता दें कि इससे पहले अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल उड़ानों पर 15 जुलाई तक के लिए रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इसे 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है।

शुक्रवार को नागर विमानन महानिदेशालय ( DGCA ) ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। डीजीसीए के अनुसार देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के कारण यह फैसला लिया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 24 मार्च को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया था। जिस कारण लाखों भारतीय विदेशों में फंस गए थे। वहीं, अब जुलाई में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के फिर से शुरू होने की उम्मीद थी।

Ban on international commercial passenger flights to and from India extended till July 31, 2020. pic.twitter.com/6nltrHkG7d