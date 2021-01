केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण का दावा, देशभर में कोविड-19 के मामले नियंत्रित हो रहे

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस वार्ता कर कहा कि देशभर में कोविड-19 के मामले नियंत्रित हो रहे हैं। गुरुवार दोपहर दो बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब तक 25 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। देश में अब तक 175000 सक्रिय मामले सामने आए हैं।. एक स्थिर और गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है।

Over 25 lakh vaccine doses administered so far, as per data available till 2 pm today. Number of active cases are declining, there are 1,75,000 active cases in the country as of now - a steady & declining trend is being exhibited: Union Health Secretary Rajesh Bhushan#COVID19 pic.twitter.com/qI4pBL1X3d