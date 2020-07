COVID-19: देश के इस बड़े शहर में corona के कारण बिछ रही लाशें, कब्रिस्तान भी पड़ने लगा छोटा

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavrus in India ) से जूझ रहा है। इस महामारी को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए देश में लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं, कई शहरों में इस महामारी ने काफी विकराल रूप धारण कर लिया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( COVID-19 in Delhi ), महाराष्ट्र ( COVID-19 in Maharashtra ) , तमिलनाडु ( coronavirus in Tamil Nadu ) में इस वायरस का प्रकोप हद से ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में अब तो ये हाल है कि कोरोना से जिनकी मौत हो रही है, उन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान ( Cemetery ) में जमीन भी कम पर रही है।

Delhi में तेजी से बढ़ रहे हैं COVID-19 के मामले

दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( coronavirus in Delhi ) में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 102831 पहुंच चुका है। इनमें 25449 केस एक्टिव हैं, जबकि 74,217 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, 3165 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ हैं। हर दिन औसतन दो हजार से ऊपर नये केस आ रहे हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कोरोना से लगातार हो रही मौतों के बाद कब्रिस्तानों में शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ने लगी है।

कब्रिस्तान में जमीन कम पड़ी

रिपोर्ट के मुताबिक, ITO स्थित सबसे बड़े कब्रिस्तान ( Cemetery in Delhi ) का भी कुछ ऐसी ही हाल है। बताया जा रहा है कि जब कोरोना की शुरआत हुई थी तो इस कब्रिस्तान के 5 बीघे जमीन को इस महामारी से मरने वाले लोगों के लिए आरक्षित किया गया था। लेकिन, यहां इतने लोगों को अब तक दफनाया जा चुका है कि ये जमीन कम पड़ गई है। इसके बाद कब्रिस्तान ( Cemetery ) का दायरा 9 बीघा कर दिया गयाष लेकिन, प्रबंधन का कहना है कि ये जमीन भी अब भरने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कब्रिस्तान का एक हिस्सा पूरी तरह भर गया है। हालांकि, एक हिस्सा अभी नहीं भरा है। लेकिन, आशंका जताई गई है कि अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द ये हिस्सा भी भर जाएगा। इस बाबत दिल्ली सरकार को भी पत्र लिखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह कब्रिस्तान 20 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। जिस तरह से दिल्ली में कोरोना से मौत रही है उससे कब्रिस्तान प्रबंधन की चिंता बढ़ने लगी है। कब्रिस्तान के सुपरवाइजर मोहम्मद शमीम का कहना है कि शुरुआत में एक दिन में 4 से 5 बॉडी आती थींं, लेकिन अब कोई गिनती नहीं है। लिहाजा, अब सरकार से और जमीन मुहैया कराने की मांग की गई है।