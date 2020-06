Mumbai में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का नया प्रोटोकॉल लागू, जानें पहले क्या था नियम और अब क्या होगा?

नई दिल्ली। पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus ) महामारी की चपेट में है। भारत ( COVID-19 In India ) में भी इस वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। खासकर, देश की राष्ट्रीय दिल्ली ( coronavirus in Delhi ) और आर्थिक राजधानी मुंबई ( Coronavirus in Mumbai ) में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई में कोरोना मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ( Contact Tracing ) के लिए नया प्रोटोकॉल ( Protocol ) बनाया गया है। इसके पीछे का मकसद है इस महामारी को और फैलने से रोकना।

मुंबई में contact tracing protocol बदला

दरअसल, महाराष्ट्र ( coronavirus in Maharashtra ) में कोरोना मरीजों की संख्या 90 हजार पहुंच गई है। वहीं, अकेले मुंबई में 51000 हजार से ज्यादा COVID-19 के शिकार हो चुके हैं। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले को बढ़ता देख BMC ने मुंबई में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ( Contact Tracing Protocol in Mumbai ) के लिए नया प्रोटोकॉल बनाया है। इसके तहत अब संदिग्ध मरीज की पास्ट हिस्ट्री के साथ-साथ क्वारंटाइन पीरियड ( Quarantine Period ) में उसके संपर्क में आए लोगों की भी अब निगरानी की जाएगी।

पहले ये था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का नियम

दरअसल, पहले जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ( Contact Tracing Protocol ) का प्रोटोकॉल था उसके तहत केवल उन मरीजों की टेस्टिंग की जाती थी, जो कोरोना मरीज से बीते दो दिन पहले मिले हों। लेकिन, अब कोरोना के लक्षण दिखने बाद अगले 14 दिनों तक उसके संपर्क में आए लोगों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई में जो लोग भी संदिग्ध के संपर्क में आए हैं, उनकी स्क्रीनिंग होगी। इनमें लक्षण के दो दिन पहले से लेकर अगले 14 दिनों तक संपर्क में आने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। साथ ही अगर कोई संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके इलाज के साथ-साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।



क्या होता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग?

कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ( Contact Tracing Protocol ) का इस्तेमाल संक्रमण बीमारी के फैलने की गति को कम करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसे सेक्शुअल हेल्थ क्लीनिकों में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, कोरोना वायरस के मामले में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मकसद उन लोगों का पता लगाना होता है, जो कोरोन संदिग्ध या उसके लक्षण वाले के संपर्क में आये होते हैं। ताकि, उन लोगों को आइसोलेट किया जा सके और इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। भारत सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए आरोग्य सेतु ( Arogya Setu App) नामक ऐप लॉन्च किया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए यह ऐप काफी उपयोगी माना गया है। इसके लिए जरिए लोग अपने आस-पास के कोरोना मरीजों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर अभी मरीजों के पास्ट के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। वहीं, मुंबई में अब उसके आगे के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी।