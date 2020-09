Covid-19: India में Corona Patients का आंकड़ा 39 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 84 हजार केस

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का संक्रमण तेजी के साथ फैलता जा रहा है। यही वजह है कि भारत में कोरोना मरीजों की ( Coronavirus Case in India ) संख्या 39 लाख के पार पहुंच गई है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान कोरोना वायरस ( Coronavirus Case ) के 83,341 मामले सामने आए हैं। जबकि गुरुवार को ही कोविड-19 ( Covid-19 ) के 67,491 मरीज ठीक होकर अपने-अपने घरों को लौट चुके हैं। हालांकि इस अवधि में 1,096 रोगियों ने इस घातक बीमारी ( Coronavirus Seaths ) से अपनी जान भी गवांई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में अभी कोरोना वायरस के 8 लाख 31 हजार 124 सक्रिय केस हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट ( Coronavirus Recovery rate ) भी लगातार सुधरता जा रहा है। परिणामस्वरूप कोरोना से अब तक 30 लाख 37 हजार 152 लोग रिकवर कर चुके हैं। कोरोना वायरस से अब तक 68 हजार 472 मरीजों की की मौत भी हो चुकी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की 70 प्रतिशत संख्या पांच बड़े राज्यों से हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शामिल हैं। इस बीच राहत की बात यह है कि प्रति 10 लाख आबादी पर मौतों के लिहाज से भारत की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा काफी बेहतर है। इस संबंध में हमारा देश विश्व में 83वें स्थान पर है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में कोरोना की वजह से 10 लाख आबादी पर 49 मौत हो रही हैं। हालांकि भारत की तुलना में पेरू में यह आंकड़ा 885 और अमरीका में 573 है। वहीं, भारत तीसरा देश है, जहां सबसे ज्यादा जान गई है।

वहीं, देश में कोरोना वायरस की एक दिन में 11.70 लाख सैंपल की जांच कराई गई है। जो एक दिन के हिसाब से अब तक सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही यहां 24 घंटे में 68,584 कोरोना मरीज ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए गए हैं, जो अब तक का एक दिवसीय रिकॉर्ड है। भारत में अब कोरोना वायरस के रोगियों के रिकवर रेट बढ़कर 77.09 प्रतिशत हो गया है। जबकि मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिली है। जिसके साथ यह 1.75 प्रतिशत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अभी कोविड के कुल 8,15,538 मरीज सक्रिय हैं। यह आंकड़ा कुल केसों का 21.16 प्रतिशत है।