Coronavirus: गोवा में तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने 31 मार्च तक सभी कक्षाएं बंद करने का दिया आदेश

पणजी। कोरोना वायरस ( coronavirus outbreak ) के बढ़ते प्रकोप के बीच गोवा में तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने बड़ा फैसला लिया है। गोवा के डायरेक्ट्रेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (DTE) ने सभी संबद्ध संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी 31 मार्च तक के लिए कक्षाएं बंद कर दें। हालांकि इस दौरान पूर्व कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षाएं जारी रहेंगी।

कोरोना वायरस को लेकर सामने आई सबसे बड़ी जानकारी, साबुन-हैंड सैनेटाइजर के इस्तेमाल पर खुलासा

इस संबंध में तकनीकी शिक्षा निदेशालय ( Directorate of Technical Education Goa ) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, "सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार कोरोना वायरस ? के बढ़ते खतरे के बीच सावधानी बरतते हुए DTE के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थानों में नियमित कक्षाएं सोमवार 16 मार्च से लेकर मंगलवार 31 मार्च तक के लिए रद्द की जा रही हैं।"

आदेश में आगे कहा गया, "हालांकि इस दौरान पूर्व कार्यक्रम के मुताबिक ही परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी और इन्हें रद्द नहीं किया जाएगा। वहीं, प्रशासनिक और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपरोक्त अवधि के दौरान संबंधित संस्थान खुले रहेंगे और काम होता रहेगा।"

Briefed media in Panaji on action plan on the state for #COVIDー19https://t.co/3uktfM3oPz