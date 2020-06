COVID-19: Haryana CM खट्टर का बड़ा ऐलान, Gurugram में खाली इमारतों में बनेगा Quarantine सेंटर

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus in india ) के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस महामारी को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है। इसके बावजूद हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आलम ये है कि COVID-19 मरीजों का आंकड़ा तीन लाख के पार पहुंच चुका है। इसी कड़ी में हरियाणा ( coronavirus in Haryana ) के CM मनोहर लाल खट्टर ( Manohar Lal Khattar ) ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम ( COVID-19 in Gururgram ) में खाली इमारतों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा।

गुरुग्राम सबसे ज्यादा प्रभावित जिला

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा ( COVID-19 in Haryana ) में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका गुरुग्राम है। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3477 है। इनमें 1766 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, 37 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में 183 कोरोना के नए मरीज आए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar ) ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जिले में खाली पड़ी इमारतों का मुआयना करें। ताकि, जरूरत पड़ने पर इन्हें क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा सके।

जरूरतमंदों को मुफ्त में दिया जाए मास्क- खट्टर

बैठक में CM खट्टर ने ये भी कहा कि जरूरतमंदो को मुफ्त में फेस मास्क ( Face Mask ) बांटा जाए। साथ ही जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाए। खट्टर ने कहा कि जुर्माना वाले पैसों को मास्क बनाने पर खर्च किया जाए। इस बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस कुंडू ने कहा कि COVID-19 को लेकर एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिस पर लोगों को सभी जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी। हॉस्पिटल से लेकर बिस्तर तक की इस वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध होगी।

7700 के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा

यहां आपको बता दें कि दिल्ली से सटे हरियाणा में भी कोरोना वायरस का मामला काफी तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7722 पहुंच चुका है। इनमें 4057 केस एक्टिव हैं, जबकि 3565 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं, 100 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को राज्य में 459 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। इनमें फरीदाबाद में 191 मरीजों की संख्या थी, जबकि गुरुग्राम में 169 नए केस सामने आए हैं। लिहाजा, अब हरियाणा सरकार ने इस महामारी के खिलाफ और सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है।