कोरोना के 24 घंटों में 50 हजार के करीब नए केस, देश में अब तक 12.87 लाख कोविड मरीज

नई दिल्ली। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में तो कोरोना वायरस के 49 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 13 लाख के आसपास पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंंत्रालय (Health Ministry) के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में शुक्रवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के सर्वाधिक लगभग 50,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 12,87,945 तक पहुंच गया है और अब तक मरने वालों की संख्या भी 30,000 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से इनका खुलासा हुआ है।

Highest single-day spike of 49,310 cases and 740 deaths reported in India in the last 24 hours.



Total #COVID19 positive cases stand at 12,87,945 including 4,40,135 active cases, 8,17,209 cured/discharged/migrated & 30,601 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/veE2V1JgH9 — ANI (@ANI) July 24, 2020

भारत में 740 नई मौतों के साथ कोविड-19 के 49,310 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब तक 30,601 लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। रिकवरी दर 63.45 के होने के साथ ही अधिकतम 8,17,209 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि 4,40,135 सक्रिय मरीजों की संख्या के लगभग दोगुना है।

भारत महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। यहां हर तीन दिन में एक लाख की संख्या में मामलों में वृद्धि हो रही है। सोमवार को ही देश ने 11 लाख का आंकड़ा पार कर लिया था और 13 लाख के आकंड़े को पार करने में बस 13,000 मरीज ही कम है।

India has so far reported 1.25 million cases and more than 30,000 deaths due to #COVID19. India has one of the lowest cases and deaths per million population. Our recovery rate stands at 63.45% whereas our mortality is at 2.3%: Dr Harsh Vardhan, Union Health Minister. pic.twitter.com/qO0nL4JiKT — ANI (@ANI) July 24, 2020

देश में महाराष्ट्र, तमिलनाड़ु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों से सबसे अधिक संख्या में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। महाराष्ट्र की स्थिति सबसे खराब है। यहां संक्रमित मरीजों और हताहतों की संख्या क्रमश: 3,47,502 और 12,854 है। तमिलनाड़ु में कुल मामलों की संख्या 1,92,964 और 3,232 मरीज मारे गए हैं। कर्नाटक नया हॉटस्पॉट राज्य है, यहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 80,000 के पार पहुंच गया है।

We have performed over 15 million RTPCR tests so far, and are now performing more than 0.35 million tests per day with a projected quantum of performing 1 million tests per day: Dr Harsh Vardhan, Union Health Minister. #COVID19 pic.twitter.com/I8PRVvkFRy — ANI (@ANI) July 24, 2020

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में अब तक COVID—19 के 1.25 मिलियन मामले और 30,000 से अधिक मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या सबसे कम मामलों और मौतों में से एक है। हमारी रिकवरी दर 63.45% है, जबकि हमारी मृत्यु दर 2.3% है।