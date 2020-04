कोरोना नियंत्रण में भारत दूसरे पायदान पर, अमरीका-जापान को छोड़ा पीछे

नई दिल्ली। देश में सोमवार तक कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की तादाद 17 हजार से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 559 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि इस बीच अच्छी खबर यह है कि भारत कोरोना वायरस पर नियंत्रण करने में वैश्विक रूप से दूसरे पायदान पर है और अमरीका-जापान जैसे विकसित देशों से कहीं आगे।

इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (ICMR) द्वारा जारी किए गए लैबोरेटरी टेस्ट डाटा के मुताबिक भारत में कोरोना का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम है। बीते दो माह में 4 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की गई है और इसमें औसतन 23 लोगों की टेस्टिंग के दौरान 1 व्यक्ति में संक्रमण पाया गया है।

इस डाटा से पता चलता है कि भारत ने कोरोना वायरस के फैलने को काबू में रखा हुआ है। 19 अप्रैल तक भारत में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 4 फीसदी था, जो कि दुनिया के COVID-19 प्रभावित देशों से कम है। हालांकि दक्षिण कोरिया में यह दर 1.9 हैै, जो काफी बेहतर है।

