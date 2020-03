कोविड-19: भारतीय वैज्ञानिकों ने लगाया कोरोना वायरस के आकार का पता, पहली तस्वीर जारी

नई दिल्ली। चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। भारत में भी कोरोना वायरस ( Coronavirus Outbreak ) के मरीजों की संख्या बढ़कर 800 के आसपास हो गई है, जबकि 19 लोग अब तक इस खतरनाक बीमारी से जान गवां चुके हैंं।

इस बीच कोरोना वायरस पर लगातार काम कर रहे वैज्ञानिकों को बड़ी कामायाबी हाथ लगी है। दरअसल, वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोपी ( Microscopy) के माध्यम से कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के आकार का पता लगा लिया है।

यही नहीं वैज्ञानिकों से इसकी एक तस्वीर भी जारी की है। भारतीय वैज्ञानिकों ( Indian scientists )ने कोरोना वायरस की जो तस्वीर जारी की है, समें वायरस बहुत सुक्ष्म नजर आ रहा है।

In a first, Indian scientists have revealed a microscopy image of SARS-CoV-2 virus (COVID19). Scientists took the throat swab sample from first laboratory-confirmed COVID19 case in India, reported on Jan 30 in Kerala. The findings are published in the latest edition of the IJMR. pic.twitter.com/1JQcf4VS8y