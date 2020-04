भीलवाड़ा के बाद अब सुर्खियों में 'करनाल मॉडल', कोरोना से निपटने को अपनाई यह नीति

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health )ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि लोगों को फर्जी खबरों से बचना चाहिए। बुधवार से अब तक कोरोना वायरस संक्रमण ( coronavirus Infection ) के 540 नए मामले आए और 17 मौतें हुई हैं, वहीं कोरोना वायरस ( Coronavirus ) विशेषज्ञों की 10 टीमों को 9 राज्यों में भेजा गया है।

वहीं, कोरोना ( Coronavirus in India ) से लड़ने के लिए हर राज्य और जिले अपने-अपने स्तर पर रणनीति बना रहे हैं। पहले राजस्थान के भीलवाड़ा में अपनाई गई रणनीति को देश भर में सराहा गया था।

अब केंद्र सरकार ने हरियाणा के करनाल जिले का विशेष उल्लेख किया है।

कोराना के मरीजों को नहीं होगी सांस लेने में दिक्कत, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई खास डिवाइस

Under 'Adopt a Family' campaign in Karnal (Haryana), 13000 needy families are being given the help of Rs 64 Lakhs: Lav Agrawal, Joint Secy, Ministry of Health #COVID19 pic.twitter.com/QlQOALHpF1