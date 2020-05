Coronavirus: दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों के लिए Maharashtra Govt ने जारी किए दिशा-निर्देश

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Govt ) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) ने रविवार को दफ्तर ( Office ) में काम करने वाले कर्मचारियों ( Employees ) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में प्रवेश करते समय थर्मल स्कैनर ( Thermal Scanner ) के जरिये स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सरकार ने सभी कर्मचारियों को कार्यालय में काम करने के दौरान 3-प्लाई मास्क ( Face Mask ) या सर्जिकल मास्क पहनने के लिए भी कहा।

महाराष्ट्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन इन दफ्तरों में आने वाले आगंतुकों को भी करना होगा। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इस बीच राज्य में चिकित्सा कर्मचारियों की कमी से निपटने के लिए सरकार ने COVID-19 उपचार के लिए डॉक्टरों, चिकित्सकों और नर्सों को मानदेय के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार ने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ( MUHS ) के कुलपति को भी निर्देश दिया है कि वे उन छात्रों को अस्थायी स्नातक प्रमाणपत्र प्रदान करें, जिन्होंने फरवरी 2019 में एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण की है और अपनी एक साल की इंटर्नशिप पूरी कर ली है।

From 8th June, all private offices can operate with up to 10% strength as per requirement, with remaining persons working from home; Intra-district bus services will be allowed while inter-district bus services will not be permitted: Maharashtra Govt guidelines #Unlock1 pic.twitter.com/SZDjGsAxbN