Coronavirus: गृह मंत्रालय के सभी राज्यों को सख्त निर्देश, मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई रहे सुगम

नई दिल्ली। देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के क्रम में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुगम और व्यवधान रहित बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें जोर देकर कहा गया कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर देश में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने की जरूरत है। इसके साथ ही मंत्रालय ने मेडिकल ऑक्सीजन को आवश्यक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची और डब्ल्यूएचओ की सूची में भी शामिल कर दिया है।

गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के मद्देनजर भारत सरकार, राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों अधिकारियों के लिए बीते 24 मार्च को दिशा-निर्देश जारी किए थे। बाद में इनमें कई बार संशोधन किया गया।

समेकित दिशा-निर्देशों के माध्यम से मेडिकल डिवाइस की विनिर्माण इकाइयों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सामग्रियों; उनकी पैकेजिंग सामग्रियों की विनिर्माण इकाइयों; आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा आपूर्तियों की ढुलाई तथा संसाधनों, कामगारों और सामग्रियों की आवाजाही, अस्पताल संबंधी बुनियादी ढांचे के विस्तार को स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा सभी राज्यों को 3 अप्रैल 2020 को भेजे गए पत्र के माध्यम से छूट प्राप्त सामानों की आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू कामकाज के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें कर्मचारियों की अंतर-राज्यीय आवाजाही भी शामिल थी।

