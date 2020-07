Sir Ganga Ram Hospital का बड़ा दावा, देश में शुरू हुआ कोरोना का Community Transmission

नई दिल्ली। चीन ( coronavirus in China ) के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ( COVId-19 ) का कहर पूरी दुनिया में जारी है। भारत ( coronavirus in India ) भी इस महामारी से अछूता नहीं है। आलम ये है कि लॉकडाउन ( India Lockdown ) के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस ( corona cases ) के 40 हजार से ज्यादा नये मामले सामने आए हैं। वहीं, सर गंगा राम हॉस्पिटल ( Sir Gangaram Hospital ) ने दावा किया है कि देश में COVID-19 का कम्युनिटी ट्रांसमिशन ( Community Transmission ) शुरू हो गया है।

'corona का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू'

भारत में कोरोना ( COVId-19 in India ) संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख के पार पहुंच गया है। बीते कुछ दिनों में वायरस का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। यह आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने कहा है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। वहीं, अब दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल (Sir Gangaram Hospital) ने IMA के बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि भारत में कोरोना का सामुदायिक प्रसारण शुरू हो गया है। गंगाराम के सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार ( Doctor Arvind Kumar ) ने एक बयान में कहा कि पिछले कुछ समय से देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन (Community Transmission In India) हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( coronavirus in Delhi ) और आर्थिक राजधानी मुंबई ( coronavirus in Mumbai ) के कुछ इलाकों में जिस तरह से यह महामारी फैली है उससे साफ पता चलता है कि कोविड-19 का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है।

देश में कोरोना को लेकर चिंताजनक स्थिति- IMA

डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि मैं IMA के बयान से पूरी तर से सहमत हूं। देश में कम्युनिटी स्प्रेड ( Community Spread ) हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हर दिन कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उससे साफ इसका आकलन लगाया जा सकता है। यहां आपको बता दें कि रविवार को IMA ने कहा था कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है और आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर वी के मोंगा ने कहा था कि जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वह चिंताजनक है। यह वायरस अब ग्रामीण इलाकों में फैलने लगा है, जिससे पता चलता है कि इसका कम्युनिटी स्प्रेड ( Community Spread In India ) हो चुका है। हालांकि, कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर सरकार ने अभी तक साफ इनकार किया है। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कह चुके हैं कि देश में अभी कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। यहां आपको बता दें कि 390,459 केस एक्टिव हैं। जबकि, 700,086 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, इस महामारी से 27,497 लोगों की मौत हो चुकी है।