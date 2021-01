भारत सरकार ने दिया कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर, 200 रुपये में मिलेगी कोवीशील्ड

नई दिल्ली। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन का आर्डर दे दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 200 रुपये तय की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया पहले चरण में कोविशील्‍ड की क करोड़, 10 लाख डोज की सप्‍लाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि 16 जनवरी से देश में कोरोना टीकारकरण अभियान शुरु हो रहा है और इसके लिए सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सभी राज्य इस बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारियों में जुटे हैं।

वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वैक्सीन की शीशी खुलने के 4 घंटे तक ही इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बाद वैक्सीन एक्पायर हो जाएगी। इसके अलावा वैक्सीन- शीशी के पहली बार खुलने के लगभग चार हफ्ते तक ही इस्तेमाल की जा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक हर एक शीशी में से 10 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी।

