Coronavirus: मास्क कैसा होना चाहिए ? जानिए मास्क की जरूरत पर क्या कहता है विज्ञान

भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) का कहर जारी है। इस संकट को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन ( lockdown in India ) किया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) के अनुसार कोरोना ( COVID-19 ) एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। इसके बचाव के लिए मुंह पर मास्क ( Face Mask ) लगाना बेहद जरूरी है। लेकिन, क्या मास्क लगाने के बाद भी कोई कोरोना ( COVID-19 ) से संक्रमित हो सकता है ? ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस तरह के मास्क का प्रयोग करता हैं। इसके अलावा उसके पहनने का तरीका क्या है।

मास्क कैसा होना चाहिए ? ( What should the mask be like? )

बता दें कि कोरोना ( COVID-19 Symptoms ) के लक्षण बेहद कॉमन हैं। खांसी, बुखार, कफ, सांस लेने में तकलीफ आदि कोरोना के लक्षण है। किसी संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने से इसका संक्रमण दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। इसलिए बचाव में हर व्यक्ति को मास्क लगाना बेहद जरूरी है। डॉक्टरों के मुताबिक N95 मास्क बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण को रोकने में काफी मददगार है। इसके मास्क मुंह और नाक को अच्छे से कवर करता हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।

मुंह को बार-बार छूने से बचें

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक़, इंसानों में बार-बार मुंह छूने की आदत होती है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। फेस पर मास्क पहनने के बाद भी बार-बार मुंह छूने से बचना चाहिए। लीड्स यूनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर स्टेफ़ेन ग्रिफ़िन के अनुसार, "मास्क पहनने से लोगों के अपने चेहरों को छूने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और गंदे हाथों से चेहरों को छूना संक्रमित होने की एक बड़ी वजह है."।

इन बातों का भी रखें विशेष ध्यान

- मास्क पहनने से पहले अपने हाथों को साबुन या फिर सैनिटाइजर से साफ करें।

- मास्क पहने हुए हैं तो बार-बार मुंह को गंदे हाथों से टच ना करें।

- अपनी नाक और मुंह को मास्क से अच्छी तरह से ढंक लें। ध्यान रखें कि मास्क और चेहरे के बीच कोई गैप न रहे।

- सिंगल यूज मास्क को दोबारा बिलकुल यूज न करें और हर बार एक नए मास्क का इस्तेमाल करें।

- मास्क को हटाते वक्त उसे सामने से बिलकुल टच न करें और पीछे की तरफ से पकड़ कर खोलें और तुरंत ऐसे डस्टबिन में डालें जिसमें ढक्कन लगा हो।

- उसके बाद एक बार फिर हाथों को साबुन पानी या सैनिटाइजर से अच्छी तरह से साफ कर लें।