Coronavirus: केजरीवाल की लोगों से अपील- दिल्ली छोड़कर नहीं जाएं, 4 लाख लोगों के भोजन का बंदोबस्त

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली छोड़कर जाने वाले सभी लोगों से आग्रह किया कि वे लॉकडाउन के दौरान शहर छोड़कर न जाएं, और दिल्ली सरकार चार लाख से अधिक लोगों के लिए 800 से अधिक स्थानों पर दोपहर और रात का भोजन उपलब्ध करा रही है।केजरीवाल ने हुए कहा कि सरकार ने स्कूलों में 568 हंगर रिलीफ सेंटर खोले हैं और इसके अलावा 238 रैनबसेरों में हंगर रिलीफ सेंटर चल रहे हैं।

चार लाख लोगों को खिलाने का इंतजाम

केजरीवाल ने कहा, "हमारे पास चार लाख लोगों को दोपहर और रात का खाना खिलाने की क्षमता तैयार है।" उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा उन लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए मोबाइल बैन तैनात किए गए हैं, जो निधरारित स्थानों पर नहीं पहुच सकते।

We have built the capacity to feed at least 4 lakh people from today onwards. We are also distributing food in over 500 schools and 238 night shelters: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/TKHGPYslQJ

1000 दुकानों पर राशन पहुंचाया गया

मुख्यमंत्री ने कहा, "लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं, और हमें उम्मीद है कि एक-दो दिन में वे भी सुलझ जाएंगी।"केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्टी कार्यकर्ता प्रवासियों से मिल रहे हैं और कई सारे प्रवासियों को रोकने में सफल हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 1000 राशन की दुकानों पर राशन पहुंच गया है और जल्द ही उसे वितरित कर दिया जाएगा।

I have asked MLAs to request migrant workers to not leave Delhi as we have made arrangements for all. I will appeal that initiative of lockdown taken by PM is necessary to contain this epidemic. If people will migrate then #COVID19 cases will rise: Delhi Chief Min Arvind Kejriwal pic.twitter.com/vZWqPUKEVW