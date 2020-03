Coronavirus: देश के इस इलाके में ठीक होकर घर पहुंचे कोरोना के मरीज, बड़ी राहत

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना ( Coronavirus ) के कहर लोगों को अपने घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। देशभर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 500 से ज्यादा कोरोनावायरस से पीड़ित लोगों की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में हर किसी की नजर इस जानलेवा वायरस से निपटने पर लगी हुई है।

इस बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। एक तरफ जहां देश में कोरोना वायरस को लेकर सरकार और लोग में दहशत है वहीं, दूसरी ओर कई ऐसे संक्रमित मरीज भी हैं जो पूरी तरह ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। खास बात यह है कि देश का एक राज्य ऐसा है जहां कोरोना के दो मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके।

Two patients who tested positive for #COVID19 in Ladakh have been completely cured. Total positive cases in Ladakh is 11 now.