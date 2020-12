सीपीसीबी ने जारी किया दिल्ली सरकार को नोटिस, तत्काल कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ( Air Pollution ) को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में बोर्ड ने सरकार को कचरे को खुले में जलाने से निकलने वाले धुएं, निर्माण कचरे के अनुचित संचालन; औद्योगिक उत्सर्जन; सड़कों और खुली जगहों से धूल जो कि केंद्र के समीर मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये नागरिकों द्वारा बताई गई हैं, को लेकर त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा है।

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा, अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन हो जाएगी तैयार

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत जारी नोटिस में कहा गया है कि 7 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच समीर ऐप पर दर्ज 3,094 शिकायतों में से अब तक केवल 34% शिकायतों का निवारण किया गया है। जबकि उसी अवधि में सोशल मीडिया पर दर्ज 784 शिकायतों में से अब तक केवल 24% का निवारण किया गया है।

Please click on the link below to know the 4pm bulletin of Cities Air Quality Index (AQI):https://t.co/zaaUkqQs3g#CPCB #AQIAlert pic.twitter.com/6nksWV5vPw