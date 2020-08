Mahatma Gandhi और Nelson Mandela से मेरी तुलना गलत: Prashant Bhushan

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपराधिक अवमानना के दोषी कार्यकर्ता-अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने शुक्रवार को कहा कि शीर्ष अदालत से माफी मांगने से इनकार करने का उनका "साहस" अनगिनत लोगों के समर्थन से आया है। इसके साथ ही भूषण ने स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी और रंगभेद विरोधी नेता नेल्सन मंडेला से अपनी तुलना को गलत बताया है। इसके अलावा भूषण ने अदालत से यह भी कहा कि वह अपना फैसला नहीं बदलेंगे इसलिए उन्हें माफी मांगने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दो-तीन दिन का वक्त देना समय की बर्बादी है।

भूषण ने ट्वीट किया, "मेरे ट्वीट्स के लिए माफी मांगने से इनकार करने और गांधी का हवाला देने से, कुछ लोगों ने गांधी और मंडेला के साथ मेरी तुलना करना शुरू कर दी है। यह गलत है। वे लंबे संघर्ष और बलिदान के कारण महान बन गए। मैंने इनकी तुलना में कुछ नहीं किया है। मेरी हिम्मत अनगिनत लोगों के समर्थन के कारण है।"

गुरुवार को भूषण ने अदालत में स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह अपने दो ट्वीट्स के लिए माफी नहीं मांगना चाहते थे जिन्हें अदालत ने अवमानना का दोषी पाया था। अदालत ने भूषण को दी जाने वाली सजा पर दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और उन्हें माफी मांगने के लिए 24 अगस्त तक का समय दिया।

Due to my refusal to apologise for my tweets&for quoting from Gandhi,some people have started comparing me with Gandhi&Mandela. This is misplaced. They became great due to long struggle&sacrifice.I have done nothing comparable. My courage is due to the support of countless people