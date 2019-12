कैब के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन पर असम में हाई अलर्ट, गुवाहाटी में कर्फ्यू, रेलवे स्टेशनों में आगजनी

गुवाहाटी। असम में नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) के खिलाफ अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद बुधवार की शाम गुवाहाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कामरूप जिला प्रशासन द्वारा गुवाहाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने शहर में प्रदर्शन के दौरान कुछ वाहनों को आग लगा दिया। जबकि प्रदर्शनकारियों ने चबुआ और पनीटोला रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ की और वहां की संपत्तियों में आग लगा दी। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया रेलवे स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

गुवाहाटी में बुधवार शाम को कर्फ्यू लागू किया गया और यह स्थिति में सुधार होने तक जारी रहेगा। जिला प्रशासन ने सेना को तैयार रहने को कहा है। असम में गुवाहाटी, राजधानी दिसपुर व दूसरे संकटग्रस्त जगहों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल की एक टुकड़ी व राज्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।

Assam: Protesters vandalise Chabua and Panitola railway stations and set fire to properties there. Dibrugarh and Tinsukia railway stations have been put on High alert . #CitizenshipAmendmentBill2019

केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी बिना शर्त विवादास्पद विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन एक दिन पहले शुरू हुआ और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विधेयक के आज राज्यसभा में पेश करने के साथ प्रदर्शन और तेज हो गया।

प्रदर्शनकारियों ने राज्य सचिवालय की तरफ मार्च करने की कोशिश की और सड़कों पर टायर जलाए और हालात बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने रबर की गोलियां और आंसू गैस के गोले दागकर स्थिति को बेकाबू होने से रोकने की कोशिश की।

Now it's up-to Indians to prove that #Assam is a part of India. We are betrayed once more @narendramodi . #CountryAgainstBJP pic.twitter.com/1q2t4JM8Qs