केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का ऐलान, ग्राहकों को मिलेगी पीएफ राशि में 8.5 प्रतिशत की ब्याज दर

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने गुरुवार को कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एक अधिसूचना जारी की गई है और वर्ष 2019-2020 के लिए, हमारे 6 करोड़ से अधिक ग्राहकों को पीएफ राशि में 8.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि आप इन लाभों को आज से प्राप्त करना शुरू कर देंगे।

I am happy to inform you that a notification has been issued & for year 2019-2020, our over 6 crore subscribers will receive 8.5 percent interest on PF amount. We have made such arrangements that you'll start receiving these benefits from today: Union Minister Santosh Gangwar https://t.co/gmQ5WAzLXf