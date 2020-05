नई दिल्ली।

Cyclone Amphan Updates: सुपर साइक्लोन 'अम्फान' से होने वाली तबाही की आहट शुरू हो गई है। सुपर साइक्लोन ओडिशा ( Odisha ) तट के नजदीक पहुंच गया है। अब बस कुछ ही घंटों में चक्रवाती तूफान अम्फान पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) और ओडिशा में तट से टकराने को तैयार है। इसके साथ ही राज्य के कई इलाकों में बारिश ( Rain ) शुरू हो गई है और तेज हवाएं चल रही है। ओडिशा के पारादीप में हवा की गति 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहां तूफानी हवाओं के चलते कई पेड़ उखड़ गए। मौसम विभाग ( IMD Forecast ) के मुताबिक, आज शाम 4 बजे तक अम्फान के लैंडफॉल ( Amphan Landfall ) करने की उम्मीद है।

Weather Alert: अम्फान को लेकर ओडिशा प्रशासन हाई अलर्ट पर है। अब तक एक लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मौसम विभाग ( IMD Update ) ने देश के 8 राज्यों में भारी बारिश ( Heavy Rain Alert ) की आशंका जताई है। इस बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ( NASA ) ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अम्फान की स्थिति को लेकर एक भयावह तस्वीर जारी की है।

Millions of people are evacuating as Tropical Cyclone #Amphan approaches eastern #India and #Bangladesh. This image shows the storm at 16:15 Universal Time (9:45 p.m. India Standard Time) on May 19.