महाराष्ट्र, गुजरात पर Cyclone Nisarga का खतरा मंडराया, तेज बारिश के साथ 110 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से उत्पात मचाएंगी आंधियां

नई दिल्ली। गृहमंत्रालाय ( home ministry ) के अनुसार आज चक्रवाती तूफान निसर्ग ( CycloneNisarga ) महाराष्ट्र के समुद्री तट से टकराएगा। महाराष्ट्र पहले ही कोरोनावायरस ( corona virus ) से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल है। ऐसे में चक्रवात से हालात और भयावह हो सकते हैं। NDRF के महानिदेशक एसएन प्रधान कहा कहना है कि NDRF की टीमों ने कोलिवाड़ा औऱ अलीबाग में खतरे की संभावना वाले इलाकों से आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

- चक्रवात निसर्ग मुंबई से 94 किमी दूर अलीबाग के टकराएगा

- चक्रवात के मद्देनजर महाराष्ट्र, गुजरात में रेड अलर्ट जारी

- चक्रवात के आने से पहले मुंबई में तेज बरसात

- बचाव और राहत कार्य के लिए NDRF की टीमें तैनात

Maharashtra: The sea beach in Kelwa village of Palghar remains deserted, NDRF personnel deployed in the region.#CycloneNisarga is expected to make landfall near Alibaug today. pic.twitter.com/nOdRe3UMDY — ANI (@ANI) June 3, 2020

Cyclone Amphan ने ओडिशा और प. बंगाल में तबाही मचाई थी

ज्यादा दिन नहीं बीते, जब चक्रवाती तूफान अम्फान ( Cyclone Amphan ) ने ओडिशा और प. बंगाल में व्यापक तबाही मचाई थी, अब चक्रवाती तूफान निसर्ग ( CycloneNisarga ) का खतरा महाराष्ट्र और गुजरात पर मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान निसर्ग ( CycloneNisarga ) पिछले 6 घंटों के दौरान 13 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उत्तर महाराष्ट्र के तट की तरफ बढ़ा है। यह अलीबाग से 155 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम और मुंबई ( Mumbai ) से 200 किमी दक्षिण-दक्षिणपश्चिम में है।

#CycloneNisarga has intensified further, eye diameter has decreased to about 65 km during the past hour. Wind speed has increased from 85-95 kmph to 90-100 kmph, gusting to 110 mph: Government of India pic.twitter.com/iVyQF6xa34 — ANI (@ANI) June 3, 2020

110 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेंगी आंधियां

गृहमंत्रालय के अनुसार आज दोपहर चक्रवाती तूफान निसर्ग मुंबई और अन्य तटीय इलाकों से टकराएग। चक्रवात के असर की वजह से शहर में 110 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधियां चलेंगी और मूसलाधार बारिश होगी।