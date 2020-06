Cyclone Nisarga: बिपिन रावत ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बुलाई बैठक, परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा पर होगी चर्चा

नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान निसर्ग ( Cyclone Nisarga ) ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। 13 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से निसर्ग मुंबई ( Mumbai ) की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए NDRF की तमाम टीमें तैनात कर दी गई है। वहीं बढ़ते खतरे के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ( CDS ) जनरल बिपिन रावत ( Bipin Rawat ) ने एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ चक्रवाती तूफान को लेकर चर्चा हो सकती है।

दरअसल तूफान के चलते मुंबई के आस-पास तटीय पालघर ( Palghar ) और रायगढ़ ( Raigarh ) जिलों में स्थित रासायनिक ( Chemical ) और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ( Atomic Power Plant ) की सुरक्षा के लिए पर्याप्त एहतियात बरती जा रही है। ऐसे में बिपिन रावत की बैठक में परमाणु संयंत्रों ( Nuclear Plant ) की सुरक्षा अहम मुद्दा हो सकता है। इसके साथ मुंबई में बाढ़ के खतरे को देखते हुए भी सेना की तैयारियों और उनकी रणनीति पर चर्चा संभव है।

Cyclone Nisarga के बढ़ती रफ्तार के बीच मुंबई पर मंडराया बाढ़ का खतरा, बीएमसी ने संभाला मोर्चा

NDRF teams conducted evacuation of the population at Uttan village in Mira Bhaindar, Thane: NDRF (National Disaster Response Force). #Maharashtra #CycloneNisarga pic.twitter.com/e7UUPpCu3K