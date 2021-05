Cyclone Tauktae: हवाई सेवाएं प्रभावित, विमानन कंपनियों ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

नई दिल्ली। कोरोना संकट की वजह से पहले से ही प्रभावित हवाई सेवाएं अब चक्रवाती तूफान तौकाते की वजह से और अधिक प्रभावित हुई हैं। लिहाजा, विमानन कंपनियों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की हैं। दरअसल, अरब सागर में उठ रहे चक्रवात 'तौकाते' ने चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चक्रवात के खतरों को देखते हुए पश्चिमी तटीय राज्य को सतर्क किया है।

वहीं, इस चक्रवात के खतरों के मद्देनजर विस्तारा एयरलाइंस और इंडिगो ने अपने ग्राहकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। कई शहरों में कंपनियों की सेवाएं बाधित हुई हैं। लिहाजा, विस्तारा और इंडिगो ने ट्वीट कर ट्रैवल एडवाइजरी की सूचना दी है।

आपको बता दें, IMD के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने कहा है कि 16-19 मई के बीच पूरी संभावना है कि यह 150-160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ एक ‘अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान’ में तब्दील होगा। हवाओं की रफ्तार बीच-बीच में 175 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है।

#6ETravelAdvisory: Due to Cyclone Tauktae, flights to/from #Kannur are impacted. You may visit Plan B https://t.co/DSSJqiVQRK to opt for alternate options or get a refund. You may check flight status here - https://t.co/tbHyUhYFKq.