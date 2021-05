Cyclone Yaas: झारखंड पहुंचा चक्रवाती तूफान 'यास' कुछ घंटों में होगा कमजोर, बिहार के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी

नई दिल्ली। साल के दूसरे चक्रवाती तूफान यास ( Cyclone Yaas ) ने ओडिशा ( Odisha ) और पश्चिम बंगाल ( West Benbal ) में बुधवार को जमकर तबाही मचाई। पश्चिम बंगाल में तूफान के चलते कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार रात यास की झारखंड ( Jharkhand ) की सीमा में प्रवेश कर चुका है।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक तूफान कमजोर हो रहा है। अगले कुछ घंटों में ये काफी कमजोर हो जाएगा। वहीं कैमूर के रास्ते तूफान यास के बिहार में प्रवेश की तैयारी है। यही वजह है कि मौसम विभाग की ओर से बिहार के 10 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट ( Yellow Alert ) जारी किया गया है। वहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 20 जिलों में अब भी रेड अलर्ट ( Red Alert ) जारी है।

Deep Depression over south Jharkhand&adjoining north interior Odisha moved northwestwards with about 07 kmph during past 6 hours & lay centred at 0530 hrs of May 27 over south Jharkhand & neighbourhood, about 70km west-southwest of Jamshedpur&70 km south south-east of Ranchi: IMD