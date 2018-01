पुणे की हिंसक झड़पों की आग मुंबई तक पहुंची, हुई तोड़फोड़ और आगजनी

पुणे। नए साल के दिन कोरेगाव भीमा गांव में हुए एक कार्यक्रम के मौके पर ग्रामीणों और दलितों में हुई झड़पों ने हिंसक रूप ले लिया है। इसका असर अब पूरे महाराष्ट्र में भी दिखने लगा है। मंगलवार को मुंबई के अलावा, हड़पसर व फुरसुंगी में कई जगह बसों पर पथराव किया गया। औरंगाबाद और अहमदनगर के लिए बस सेवा निरस्त कर दी गई है। सियोन-पनवेल हाईवे को प्रदर्शनकारियो ने पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है।

स्कूल कॉलेज भी रहे बंद

दलित संगठनों की ओर से किए जा रहे इस प्रदर्शन के कारण शहर के स्कल और कॉलेज बंद रहे। कई जगह पथरबाजी की घटनाएं भी सामने आईं। हालात को देखते हुए स्टेट रिजर्व पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है।

Pune: Buses vandalised in Hadapsar, Fursungi; all bus services to Ahemadnagar, Aurangabad suspended #BhimaKoregaonViolence pic.twitter.com/8ZH7zNsfwD