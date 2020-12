डीडीसी चुनाव: सातवें चरण में आज 57.22% मतदान दर्ज किया गया

नई दिल्ली। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद (डीडीसी) के सातवें चरण में आज 57.22% मतदाता (कश्मीर-39.52%, जम्मू -71.93%) दर्ज किया गया। 3,93,200 मतदाताओं ने वोट डाले।

57.22% voter turnout (Kashmir-39.52%, Jammu-71.93%) recorded in the seventh phase of District Development Council (DDC) elections across Jammu and Kashmir today. 3,93,200 voters cast their votes: J&K State Election Commission https://t.co/n7SLdymAmY