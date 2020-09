मौत पर सस्पेंस: पहले अंकल और अब भाई की मौत, सुरेश रैना ने ट्वीट के जरिए किया खुलासा, पुलिस से की यह अपील

नई दिल्ली। जाने-माने भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना (Suresh Raina) अचानक IPL छोड़कर भारत वापस लौट आए हैं। हालांकि, इस बात का उन्होंने खुलासा नहीं किया कि आखिर वह क्यों वापस लौटे। लेकिन, इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि पंजाब स्थित उनके परिवार में सबकुछ सामान्य नहीं है। परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें उनके अंकल की पहले मौत हो गई और अब भाई की मौत हो गई है। इस घटना को लेकर सुरेश रैना ने दो ट्वीट किए हैं, जिसके जरिए उन्होंने पुलिस से सच्चाई बताने को कहा है।

सुरेश रैना ने पंजाब पुलिस से की यह अपील

सुरेश रैना ने ट्विट करते हुए लिखा, 'मेरे परिवार के साथ पंजाब ( Punjab ) में जो हुआ, वह कल्पना से भी परे है। मेरे अंकल की तत्काल मौत हो गई, बीती रात मेरे कजिन भाई की मौत हो गई है। मेरी बुआ की हालत बेहद गंभीर है और वह इस समय वेंटिलेटर पर हैं।' सुरेश रैना कहना है कि मुझे अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? रैना ने कहा कि मैं पंजाब पुलिस से अपील करता हूं कि वह सच्चाई सामने लाए। उन्होंने कहा कि हमें इतना जानने का हक है कि आखिर उनपर हमला किसने किया था। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अपराधी को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। गौरतलब है कि सुरेश रैना का परिवार पठानकोट के थरियाल गांव में रहता है। कथित तौर पर 19 अगस्त को पूरा परिवार घर की छत पर सो रहा था। तभी उनपर हमला हुआ था।

What happened to my family is Punjab was beyond horrible. My uncle was slaughtered to death, my bua & both my cousins had sever injuries. Unfortunately my cousin also passed away last night after battling for life for days. My bua is still very very critical & is on life support.

Till date we don’t know what exactly had happened that night & who did this. I request @PunjabPoliceInd to look into this matter. We at least deserve to know who did this heinous act to them. Those criminals should not be spared to commit more crimes. @capt_amarinder @CMOPb