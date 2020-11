लद्दाख में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला

नई दिल्ली। लद्दाख में कोरोना वायरस के मामलों को रोकने के लिए नागरिक समाज, धार्मिक संगठन और दुकानदारों ने मिलकर एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन का फैसला किया है। मंगलवार से लॉकडाउन शुरू होगा। अंजुमन-उल-इस्लाम के अध्यक्ष डॉ अब्दुल कयूम का कहना है कि,"मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे लेकिन खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकानें वैकल्पिक रूप से दिन के वक्त खुली रहेंगी।

