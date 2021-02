दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाने का फैसला, पीएम मोदी करेंगे संबोधित

नई दिल्ली। 11 फरवरी को भारतीय जनसंघ के सह-संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। इस दिन को भाजपा ने समर्पण दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। गुरूवार को अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुबह दस बजे लोकसभा सांसद और शाम 5 बजे राज्यसभा सांसद समर्पण दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

पीएम मोदी सुबह 11 बजे समर्पण दिवस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। दीनदयाल उपाध्याय के जीवन उनके आदर्शो को लेकर भाजपा सांसदों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सुबह और शाम संबोधित करेंगे।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi and BJP national president JP Nadda to address 'Samarpan Diwas' event of BJP - the death anniversary of Deen Dayal Upadhyaya - tomorrow.



