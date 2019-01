पूर्व सैनिकों के साथ 'उड़ी: द सर्जिकल स्ट्राइक' फिल्म देखने पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण बैंगलुरू के बेलूंदूर में 'उड़ी: द सर्जिकल स्ट्राइक' फिल्म देखने पहुंची हैं। रक्षा मंत्री पूर्व सैनिकों के साथ बेलंदूर स्थित सेंट्रल स्पिरिट मॉल के सिनेमाघर में पूर्व सैनिकों के साथ फिल्म का लुत्फ उठाती नजर आईं।

Karnataka: Defence minister Nirmala Sitharaman arrives at Central Spirit Mall in Bellandur , bengaluru to watch the film 'Uri: The Surgical Strike', with Ex-servicemen . pic.twitter.com/ymRrkv8fWb