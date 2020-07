वीडियो में देखें कि कैसे जवानों से जयकारा सुनते ही जोश में आ गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा- एक बार और लगा दीजिए

नई दिल्ली।

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है। इसमें सेना के जवानों (Army Jawans) के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) भी दिखाई दे रहे हैं। इस वीडिया में सेना के जवान भारत माता की जय और जो बोले सो निहाल... जैसे जयकारों का उद्घोष कर रहे हैं। उद्घोष जैसे ही खत्म होता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से कहते हैं कि एक बार फिर यह उद्घोष-जयकारा लगा दीजिए। इसके बाद सेना के जवान पूरे जोश में एक बार फिर उद्घोष करते हैं। वास्तव में जवानों का यह उद्घोष देखने-सुनने के बाद रक्षा मंत्री तो क्या देश का हर नागरिक, चाहे वह जवान हो या बूढ़ा या फिर बच्चा, सभी जोश से भर जाएंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को उत्तरी कश्मीर के केरण सेक्टर की एक आर्मी पोस्ट पर थे। यह वीडियो उसी जगह का है। इंडियन आर्मी की चिनार कॉप्र्स ने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया है। केरण सेक्टर में तैनात सिख रेजिमेंट के इन जवानों ने जो बोले सो निहाल... सत श्री अकाल का जयकारा लगाया। उसके बाद वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह और अंत में भारत माता की जय का उद्घोष किया। जब उद्घोष बंद हुआ तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एक बार जयकारा फिर से बोल दीजिए। इस पर सैनिक ने सत श्री अकाल साहब कहा, तो रक्षा मंत्री ने कहा, नहीं पूरा जयकारा लगाइए। इसके बाद सभी जवानों ने पूरे जोश के साथ पूरे उद्घोष-जयकारे को दोहराया।

"एक बार जयकारा फिर से बोल दीजिये" -@rajnathsingh

During his visit to the North Hill in Keran Sector, the Josh of the Sardars gave goosebumps to the Hon'ble RM, Shri Rajnath Singh; mighty impressed, he asked the troops to repeat the war cry. Bharat Mata 🇮🇳 ki Jai.#Kashmir@adgpi pic.twitter.com/JSUGG079AK