लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ का ऐलान, कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान ने तकरीबन भारत से सारे संबंध खत्म कर दिए हैं और लगातार युद्ध की धमकी दे रहा है। इसी बीच लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं।

Defence Minister Rajnath Singh in LEH: The truth is that POK and Gilgit-Baltistan are illegally occupied by Pakistan. https://t.co/nuiRrAP3qA