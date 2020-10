रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने 7 राज्यों में बने 44 पुलों का किया उद्घाटन, मजबूत होगी सरहद की सुरक्षा

नई दिल्ली। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh ) ने सात राज्यों में पुलों का उद्घाटन किया है। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की ओर से बनाए गए 44 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। इन पुलों के साथ ही देश की सीमाओं की सुरक्षा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे भारतीय सेना का बुनियादी ढांचा भी मजबूत होगा और सीमा सुरक्षा भी पुख्ता होगा।

उद्घाटन के साथ ही रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इन सभी पुलों को देश को समर्पित किया। सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation) की ओर से 7 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इन पुलों को बनाया है।

नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस में मचा है घमासान, जानें कांग्रेस सांसद ने अब क्या दिया बयान

#WATCH First Pakistan & now China, it seems border disputes are being created as part of a mission...country under PM Modi's leadership is not only facing the crisis with determination but is also bringing big & historic changes in many fields: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/JuWx9Gt8pA