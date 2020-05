रक्षा राजनाथ सिंह ने जताई चिंता, बोले- कोरोना काल में घटा रक्षा उत्पादन

नई दिल्ली। पूरा देश इस वक्त कोरोना वायरस ( coronavirus ) जैसी महामारी से जूझ रहा है। देशभर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख 18 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं 3500 से ज्यादा लोग इस घातक वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना का बुरा असर हर क्षेत्र पर पड़ा है। फिर चाहे वो नौकरी पेशा हों, कारोबारी हों या फिर अन्य हर क्षेत्र में कोरोना की मार पड़ी है। इसी कड़ी में देश का रक्षा उत्पादन भी अछूता नहीं है।

रक्षा मंत्री ( Defence Minister ) राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh ) ने कहा है कि कोविड-19 ( Covid-19 ) महामारी की वजह से भारत के रक्षा उत्पादन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है।

The MSMEs have a very significant role in the indigenous manufacturing. Our government is leaving no stone unturned to support this sector.



The collateral free loans of 3 lakh crores window has given to MSMEs. The definition of MSME has also been revised to expand the MSME net