रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, निजी कंपनियों को हाईटेक मिसाइलें बनाने की मंजूरी

नई दिल्ली। जल्द ही भारतीय सेना दुश्मनों के टैंकों को पलक झपकते ही नष्ट कर देगी। सोमवार को रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 3,300 करोड़ रुपये से ज्यादा के रक्षा उपकरणों की खरीदारी को मंजूरी दे दी, जिसमें मेड इन इंडिया एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें शामिल हैं। ऐसा पहली बार है जब रक्षा मंत्रालय सैन्य उपकरणों को डिजाइन, डेवलप और मैन्यूफैक्चर करने के लिए देश की निजी कंपनियों को काम सौंपेगा।

बिग ब्रेकिंगः इसरो के इस निदेशक ने किया बड़ा दावा, चंद्रयान-2 मिशन को बताया पूरी तरह फेल

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने तीन प्रोजेक्ट को भारत में निजी कंपनियों द्वारा डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने की अनुमति दे दी। भारत में निजी कंपनियां इन प्रोजेक्ट का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की महात्वाकांक्षी परियोजना 'मेक इन इंडिया' के तहत करेंगी।

बड़ी खबरः इसरो चीफ के सामने इस दिग्गज का खुलासा, विक्रम से संपर्क करने में यह सिस्टम बना परेशानी

इन स्वीकृत प्रोजेक्ट्स में तीसरी पीढ़ी की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें (एटीजीएम), T-72 व T-90 टैंकों के लिए ऑग्जिलरी पावर यूनिट्स (एपीयू) शामिल हैं। जबकि तीसरा प्रोजेक्ट पर्वतों और काफी ऊंचाई वाले इलाकों के लिए डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (ईडब्लू) सिस्टम बनाने का है।

अभी-अभीः चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने खींची चंद्रमा की तस्वीर, यह है इनकी सच्चाई, जानकर रह जाएंगे...

इस संबंध में सरकार ने बताया कि ईडब्लू सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) द्वारा डिजाइन और डेवलप किया जाएगा। जबकि इसका डिजाइन और प्रोडक्शन कोई भारतीय उद्योग करके इसका निर्माण करेगा।

बिग ब्रेकिंगः विक्रम लैंडर की तस्वीर सामने... चंद्रमा की सतह पर इस तरह से लैंडर... खुल जाएगी हकीकत

जबकि तीसरी पीढ़ी के एटीजीएम ऐसे होंगे जो 'दागो और भूलो (फायर एंड फॉरगेट)' के साथ बख्तरबंद लड़ाई के दौरान सैनिकों की टुकड़ी को 'टॉप अटैक' की क्षमता प्रदान करेंगे। वहीं, एपीयू के जरिये टैंकों के फायर कंट्रोल सिस्टम और रात में लड़ने की क्षमता में तमाम अपग्रेड्स होंगे।

Office of the Defence Minister: The third indigenous project pertains to discrete Electronic Warfare (EW) systems for the mountain and High Altitude terrain, which would be designed and developed by DRDO and manufactured by design cum production partner from the Indian industry. https://t.co/nhujnjsL7m