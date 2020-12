विज्ञान भवन पहुंचा किसानों का प्रतिनिधिमंडल, कुछ ही देर में शुरू होगी बातचीत

नई दिल्ली। केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल विज्ञान भवन पहुंच गया है। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। करीब 40 संगठनों का प्रतिनिधि मंडल सरकार के मंत्रियों से बात करेगा। वहीं दूसरी ओर विज्ञान भवन पहुंचते ही किसान नेताओं की ओर से रुख स्पष्ट कर दिया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि हमारा रुख स्पष्ट है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए।

Delhi: A delegation of farmer leaders arrives at Vigyan Bhawan for talks with the Union Government



A farmer leader says, "Our stand is clear that the three farm laws should be taken back." https://t.co/XqNmjQkfZm pic.twitter.com/dah0LfIkjO