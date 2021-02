जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे विदेशी राजदूत, DDC चुनाव में जीते प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली। 20 सदस्यीय विदेशी राजनयिक 17 फरवरी से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। ये सभी लोग नई दिल्ली में रह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्य तौर पर अफ्रीकन, मध्य-पूर्व और यूरोपीय देशों के विदेशी राजनयिक शामिल रहेंगे। सभी राजनयिक हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में जीते प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।

Delegation of foreign diplomats likely to visit Kashmir on 18th February and Jammu on 19th February: Sources