दिल्ली: बीते 24 घंटे में कोरोना के 1376 नए मामले, 60 लोगों की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1376 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 60 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान राजधानी में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। बीते माह दिल्ली में करीब पांच से सात हजार मामले एक दिन में आ रहे थे। इस स्थिति से अब दिल्ली उबर रही है।

Delhi reports 1376 new #COVID19 cases, 2854 recoveries and 60 deaths in the last 24 hours.



Total cases 6,08,830

Total recoveries 5,83,509

Death toll 10,074

Active cases 15,247 pic.twitter.com/uBtlJxtYoi