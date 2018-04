नई दिल्ली। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। हादसे में चार लोगों को दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड़ की गाड़ियों और स्थानीय लोगों के प्रयास से बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी तक हादसे के पीछे कारणों की वजह का पता नहीं चल पाया है। वहीं, पुलिस ने फैक्ट्री को अवैध रूप से चलाए जाने की बात कही है। पुलिस के अनुसार आबादी वाले इलाके में कमर्शियल गतिविधि का चलाया जाना अवैध है। चार शवों को बाहर निकाल कर पोस्‍टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्‍पताल भेजा गया है।

#SpotVisuals Delhi: 4 dead after fire broke out a godown in Sultanpuri at around 6 am in the morning, 9 fire tenders at the spot. pic.twitter.com/Mbw8vdEU6R