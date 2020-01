दिल्ली: गणतंत्र दिवस पर शाहीन बाग में फहराया गया 45 फुट लंबा तिरंगा

नई दिल्ली। आज पूरे देश में 71 गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में भी तिरंगा फहराया गया है। बता दें कि यहां करीब डेढ़ महीने से नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ( NRC ) के खिलाफ 43 दिन से विरोध प्रदर्शन जारी है।

यहां 80 फुट ऊंचाई पर 45 फुट लंबा तिरंगा शाहीन बाग की दबंग दादी ने फहराई। यहां करीब 10 लाख लोग एक साथ राष्ट्रीगान जन गण मन गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। वहीं, जेएनयू के छात्र शरजील इमाल के बयान पर शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों की प्रतिक्रिया आई है।

Delhi: The tricolour unfurled at Shaheen Bagh, on #RepublicDay today. pic.twitter.com/6kEVz4iAQu