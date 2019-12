दिल्लीः पहले हुई जामिया के 50 छात्रों की रिहाई, फिर खत्म हुआ PHQ के बाहर प्रदर्शन

नई दिल्‍ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) के विरोध में रविवार देर शाम को दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी के इलाके में जमकर हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने कई बसें और बाइक फूंक दी। उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने अराजक तत्वों के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में घुसे होने के संदेह पर कैंपस से सभी छात्रों को बाहर निकाल दिया।

MS Randhawa, PRO delhi Police: All detained students have been released from Kalkaji and New Friends Colony. pic.twitter.com/1Plzfp3tfV